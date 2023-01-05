Ученые из Беларуси и России создадут систему прогноза погоды на базе ИИ

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совместно с белорусскими коллегами займутся разработкой новой системы долгосрочного прогнозирования климатических изменений на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил ТАСС научный сотрудник ААНИИ доктор физико-математических наук, профессор Сергей Солдатенко.

"Применяя методы искусственного интеллекта к анализу результатов наблюдений за прошлым и настоящим состоянием климатической системы, мы предполагаем построить самообучающуюся систему моделирования земной системы и применить эту систему для серхдолгосрочного прогноза погоды и климатического прогнозирования", - рассказал Солдатенко.

В своей работе специалисты ААНИИ и Института природопользования Национальной академии наук Беларуси сосредоточатся на моделировании климата на территории двух стран на временном горизонте 20 лет. Результаты разработок планируется использовать в учреждениях Росгидромета.

Срок реализации проекта - три года. При этом он закладывает основы нового междисциплинарного научного направления - прогнозирование состояния земной системы с использованием технологий искусственного интеллекта и больших данных при наличии в них неопределенностей. Именно климатические big data, содержащие массивы ретроспективной информации о погоде, лягут в основу системы и создаваемых ей прогнозов.