YouTube запустит в феврале монетизацию коротких роликов Shorts

Авторы коротких роликов Shorts на платформе YouTube с 1 февраля смогут принять участие в партнёрской программе, монетизируя создаваемый контент. Нововведение станет частью более масштабного обновления партнёрской программы YouTube, в рамках которого всем её участникам придётся согласиться с новыми правилами, независимо от того, планируют ли они зарабатывать на коротких роликах Shorts.

Прежде одно из требований для участия в партнёрской программе YouTube предполагало, чтобы пользовательские видео набрали не менее 4 тыс. часов просмотров за последние 12 месяцев. С октября 2022 года короткие ролики Shorts также учитывались при подсчёте времени суммарных просмотров. Теперь же это требование становится неактуальным. Для участия в партнёрской программе пользователям нужно будет набрать 4 тыс. часов просмотров на стандартных роликах или же 10 млн просмотров роликов Shorts в течение 90 дней. В дополнение к этому необходимо иметь не менее 1 тыс. подписчиков.

Авторы коротких роликов какое-то время могли зарабатывать с помощью разных способов, включая интеграцию с покупками и созданного YouTube фонда поощрения популярных блогеров. Теперь же для создателей Shorts станет доступен способ монетизации, которым годами пользуются авторы стандартных видео на платформе. В целом же партнёрская программа платформы станет модульной, за счёт чего у авторов контента будет больше возможностей для монетизации. YouTube рекомендует партнёрам согласиться со всеми изменениями, поскольку за счёт этого авторам будет проще раскрыть свой потенциал и увеличить заработок.