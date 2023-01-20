В прошлом году были украдены персональные данные 75% россиян

За минувший год данные 75% жителей России оказалисть в открытом доступе в результате утечек. Такую цифру называют в отчете специалисты российского сервиса по расследованию утечек данных и изучению взломов DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

Эксперты проанализировали практически все утечки за 2022 год, в т.ч. особо крупные, когда были скомпрометированы данные пользователей "Яндекс.Еды", Delivery Club, Почты России, компаний СДЭК, "Гемотест", "Туту.ру" и биржи Kwork. Как отмечается в докладе, большинство утечек содержали контактные данные, пароли и информацию об использовании различных сервисов.

Отсеяв ошибочные и повторяющиеся данные, а также информацию, не относящуюся к российским пользователям, эксперты DLBI пришли к выводу, что за 2022 год были украдены 99.8 млн уникальных адресов электронной почты, а также 109.7 млн уникальных номеров телефонов.

"Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста", — прокомментировал ситуацию основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

По статистике Роскомнадзора, за 2022 год произошло более 140 крупных утечек данных, в ходе которых были украдены около 600 млн записей о гражданах. Для сравнения, в 2021 году было зафиксировано всего 4 утечки с 2.7 млн записей.