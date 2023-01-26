У "Яндекса" похитили исходники

25 января в интернете были обнаружены исходные коды некоторых проектов и сервисов "Яндекса".

Все файлы датированы 24 февраля 2022 года. В 83 архивах общим размером около 45 Гб находятся исходники ключевых продуктов "Яндекса", в т.ч.:

  • поисковый движок,
  • бот индексации,
  • Метрика,
  • Карты,
  • Алиса,
  • Такси,
  • Yandex Direct,
  • Почта,
  • Диск,
  • Маркет,
  • Облако,
  • Yandex Pay.

В пресс-службе "Яндекса" так отреагировали на утечку: "Никакого взлома не было. Служба безопасности обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория." Кроме того, в компании отметили, что в репозиториях не хранятся персональные данные пользователей.

По словам некоего источника, близкого к компании, исходники попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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