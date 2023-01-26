У "Яндекса" похитили исходники

25 января в интернете были обнаружены исходные коды некоторых проектов и сервисов "Яндекса".

Все файлы датированы 24 февраля 2022 года. В 83 архивах общим размером около 45 Гб находятся исходники ключевых продуктов "Яндекса", в т.ч.:

поисковый движок,

бот индексации,

Метрика,

Карты,

Алиса,

Такси,

Yandex Direct,

Почта,

Диск,

Маркет,

Облако,

Yandex Pay.

В пресс-службе "Яндекса" так отреагировали на утечку: "Никакого взлома не было. Служба безопасности обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория." Кроме того, в компании отметили, что в репозиториях не хранятся персональные данные пользователей.

По словам некоего источника, близкого к компании, исходники попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников.