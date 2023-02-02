В МТС начались продажи смартфонов Infinix

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфонов бренда Infinix. Ассортимент нового бренда представлен моделями Infinix Note 12 2023, Infinix Hot 20 NFC и Infinix Hot 20i. Они доступны в рассрочку до 24 месяцев от 15,20 рубля в месяц.

Все три смартфона Infinix поддерживают расширение оперативной памяти за счет внутреннего накопителя и оснащены батареями с емкостью 5000 мАч.

Infinix Note 12 2023 – самый мощный и технологичный смартфон из всей тройки. Высокое качество изображения в нем обеспечивает большой 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080x2400 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Для создания впечатляющих фото установлены основная камера на 50 Мп и селфи-камера на 16 Мп. Предусмотрен ночной режим.

Новинка оснащена программным комплектом Monster Game Kit, направленным на повышение скорости обработки данных и улучшение графики в играх, а также на скрытие лишних уведомлений во время игровых сессий. 8 ГБ оперативной памяти и производительный процессор обеспечивают высокое быстродействие. Поддерживается увеличение объема ОЗУ до 13 ГБ.

Смартфон Infinix Note 12 2023 с 8/128 ГБ памяти все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 599 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год в рамках акции «Промо 2023» ежемесячный платеж составит 54,50 рубля, а на два года – 26,08 рубля.

Модель Infinix Hot 20 NFC готова предложить яркий безрамочный дисплей с плавной прокруткой, камеру с хорошими характеристиками и длительное время автономной работы. Её большой 6,82-дюймовый IPS-экран поддерживает повышенную частоту обновления кадра 90 Гц и частоту дискретизации 180 Гц. Они позволяют смартфону быстро переключаться в режим Ultra Touch, в котором увеличивается скорость отклика в играх и плавнось просмотра веб-страниц.

Основная камера Infinix Hot 20 NFC с модулем на 50 Мп работает при поддержке искусственного интеллекта и умеет улучшать качество ночных снимков. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. Увеличивать производительность, графику и скорость соединения с беспроводными сетями в играх помогает специальный режим Gaming Turbo. А расширение оперативной памяти позволит нарастить уже имеющиеся 6 ГБ до 11 ГБ.

Смартфон Infinix Hot 20 NFC с 6/128 ГБ памяти можно приобрести за 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 45,40 рубля, а на два года – 21,70 рубля.

Самая доступная модель Infinix Hot 20i оборудована 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, максимальной яркостью 500 нит и поддержкой режима защиты зрения. Высокодетализированные снимки она позволяет получать с помощью фронтальной камеры на 8 Мп, основной камеры на 13 Мп, двух вспомогательных модулей и алгоритмов ИИ. Технология расширения оперативной памяти позволяет увеличить объем ОЗУ до 7 ГБ.

Смартфон Infinix Hot 20i с 4/128 ГБ памяти единым платежом можно приобрести за 349 рублей, в рассрочку на год – за 31,80 рубля в месяц, а на два года – за 15,20 рубля в месяц.