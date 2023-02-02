Samsung, Google и Qualcomm совместно разработают новую платформу смешанной реальности

Представитель Samsung сообщил, что намерен сотрудничать с Google и Qualcomm для создания платформы смешанной реальности. Информация об этом обнародована в ходе прошедшего в среду мероприятия Galaxy Unpacked. На сцене для анонса сотрудничества одновременно появились представители Samsung, Qualcomm и Google.

Пока неизвестно, имеются ли в разработке какие-то конкретные продукты и когда будут доступны соответствующие товары и/или сервисы. По словам главы мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh), заявление пока носит декларативный характер. Технология смешанной реальности объединяет возможности как AR, так и VR. Сотрудничество трёх компаний позволит создавать действительно передовые продукты.

Samsung, Google и Qualcomm уже сотрудничают в разработке смартфонов. При создании XR-гарнитуры Google и Qualcomm будут выполнять аналогичные функции — одна выпускать ПО, вторая — чипсеты, а Samsung будет по мере необходимости рекомендовать «правки» в зависимости от её потребностей.

Qualcomm была поставщиком чипов практически для всех крупнейших AR- и VR-проектов последнего времени. Компания также сотрудничает с Microsoft над разработкой будущего аппаратного обеспечения для AR-очков, а также с Meta — для создания новых гарнитур.

Два года назад Samsung и Google объявили о сотрудничестве для создания следующего поколения смарт-часов на Wear OS, в результате чего появились Galaxy Watch 4 и Google Pixel Watch. Хотя новое сотрудничество носит принципиально иной характер, доверительные отношения между компаниями уже давно налажены.