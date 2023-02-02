Минтруда и соцзащиты запускает мобильное приложение "ФСЗН"

Министерство труда и социальной защиты с 1 февраля 2023 года запускает мобильное приложение по оперативному контролю за уплатой взносов и продолжительностью страхового стажа, сообщает БЕЛТА.

Мобильное приложение позволит получить доступ к информации, которая содержится на его индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Речь идет о данных свидетельства соцстрахования, сведениях о периодах трудовой деятельности и работодателях, в том числе периодах выполнения работ по гражданско-правовым договорам.

Через мобильное приложение можно будет контролировать своего работодателя в плане начисления и уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Также можно получать информацию о продолжительности страхового стажа, сформированного с 1 января 2003 года, который рассчитывается на основании информации, содержащейся в ИЛС.

Мобильное приложение фонда доступно для скачивания на платформе Google Play. В перспективе появится возможность для скачивания и на других площадках. В министерстве обратили внимание, что с 1 по 28 февраля 2023 года будет проводиться изучение информационных потребностей пользователей приложения.