В МТС появился в продаже фитнес-браслет Xiaomi Redmi Smart Band 2

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступил в продажу фитнес-браслет Xiaomi Redmi Smart Band 2. Новинка порадует своего владельца большим ярким экраном, богатым функционалом и привлекательной ценой.

Смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической деятельности в режиме реального времени.

Redmi Smart Band 2 станет идеальным вариантом для пользователей, которые могут приобрести его в качестве своего первого фитнес-браслета. Новинка получила увеличенный 1,47-дюймовый TFT-дисплей, на котором теперь вмещается больше данных. Отображать информацию еще привлекательнее поможет обширная коллекция из более 100 циферблатов. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

Устройство позволит более эффективно следить за основными показателями здоровья и физической активности. Фитнес-браслет способен измерять уровень кислорода в крови, отслеживать сердечный ритм и анализировать качества сна. Также предусмотрен женский календарь.

Улучшить физическую форму владельца Redmi Smart Band 2 помогут более 30 спортивных режимов, включая 10 профессиональных. С защитой от воды до 5 ATM с ними можно плавать. Устройство оснащено емкой батареей, которая обеспечивает до 14 дней автономной работы.

Фитнес-браслет Xiaomi Redmi Smart Band 2 в рамках акции «Для всех» можно приобрести единым платежом за 99 рублей. Для абонентов МТС гаджет доступен в рассрочку от 5 рублей в месяц. Подробнее об условиях акции «Промо 2023» — здесь