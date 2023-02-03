ChatGPT стал самым быстрорастущим онлайн-сервисом в мире

Чат-бот ChatGPT оказался самым быстрорастущим онлайн-сервисом в мире. За два месяца сервис получил аудиторию в 100 миллионов человек в месяц. Такая же цифра у TikTok была достигнута за 9 месяцев.

OpenAI уже представила ChatGPT Plus — платную версию чат-бота за 20 долларов в месяц. Пока она доступна только в США. При помощи данного чат-бота пользователи могут получать ответы на самые разнообразные вопросы, а также писать код, сочинять стихи и многое другое.

29 миллиардов долларов – в такую круглую сумму специалисты оценивают стоимость акций компании OpenAI. Стартап Илона Маска, Сэма Альтмана и Рида Хоффмана станет самым дорогим в истории.