В МТС начались продажи iPhone 14 Plus

В МТС можно приобрести iPhone 14 Plus – яркого представителя смартфонов Apple нового поколения. Эта модель представлена двумя версиями – с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ. Приобрести их можно в рассрочку на 24 меяца от 186 рублей в месяц.

iPhone 14 Plus получил большой 6,7-дюймовый Super Retina XDR-экран с разрешением 2778×1284 пикселей. Дисплей новинки может похвастаться высокой контрастностью, идеально глубоким черным цветом и широким цветовым охватом. Поддержка воспроизведения HDR-контента позволит наслаждаться сверхреалистичной картинкой при просмотре фильмов и сериалов. Функция True Tone автоматически подстраивает цветопередачу экрана под окружающее освещение.

iPhone 14 Plus собран на базе высокопроизводительного процессора A15 Bionic, который выполнен по технологии 5 нм и содержит 15 млрд транзисторов. При поддержке 5-ядерного графического ускорителя и 6 ГБ оперативной памяти он обеспечивает высокое быстродействие. Обновленный умный движок Neural Engine способен еще быстрее выполнять вычисления для функций iOS 16 и установленных приложений.

Для создания эффектных фото и видео в iPhone 14 Plus установлена мощная двойная камера с сенсорами по 12 Мп каждая. Основной модуль научился пропускать на 49% больше света, что облегчает получение снимков, насыщенных деталями. Второй модуль, сверхширокоугольный с углом зрения 120°, поможет запечатлевать просторные ландшафты и огромные здания, а также большие группы людей. А фронтальная камера теперь снимает на 38% лучше и обзавелась автофокусом.

Смартфон соответствует классу защиты IP68. От царапин и повреждений экран защищен прочным покрытием Ceramic Shield. Устройство также получило емкий аккумулятор, который способен обеспечить до 26 часов воспроизведения видео и поддерживает беспроводную зарядку.

Смартфон iPhone 14 Plus с 128 ГБ памяти все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 3799 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут также оформить его в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год с ежемесячным платежом 372 рубля, а на два года – за 186 рублей.

Версия iPhone 14 Plus со 256 ГБ памяти для всех желающих доступна за 4199 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 409 рублей, а на два года – 204 рубля.