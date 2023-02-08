В МТС действует скидка на смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro

В интернет-магазине и салонах связи МТС при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB предоставляется скидка 100 рублей и возможность дополнительно приобрести беспроводные наушники всего за 10 копеек. Воспользоваться выгодой можно по 12 марта 2023 года.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – это смартфон с большим высокотехнологичным экраном и мощной квадрокамерой. В нем установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей и повышенной частотой обновления 120 Гц. Камера с основным сенсором на 108 Мп и фронтальная камера на 16 Мп работают при поддержке искусственного интеллекта. Емкий 5020 мАч аккумулятор можно зарядить до 100% всего за час благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт.

Приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB сейчас можно с выгодой 100 рублей. В рамках акции «Для всех» он доступен за 899 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут также оформить его в рамках акции «Промо 2023» в рассрочку на год с ежемесячным платежом 81,80 рубля, а на два года – за 43 рубля.

В период с 6 февраля по 12 марта 2023 года покупатели этого смартфона смогут дополнительно приобрести бонус – беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Lite за 10 копеек. Наушники порадуют своего владельца превосходным звучанием, наличием шумоподавления и длительным временем автономной работы.