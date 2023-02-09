Представлен смартфон Honor X8a

Анонсирован смартфон Honor X8a, располагающий 100-мегапиксельной основной камерой и 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон построен на базе чипсета MediaTek Helio G88 и поставляется с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт нерасширяемой флеш-памяти.

На задней стороне устройства установлена основная камера с 100 Мп матрицей, автофокусом и светосильным объективом f/1,9, сверхширокоугольная камера с разрешением 5 Мп и 2-Мп модуль для макросъёмки. В отверстии на дисплее расположена 16-мегапиксельная селфи-камера. Программная оболочка Magic UI 6.1 создана на базе Android 12. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА·ч и поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

Honor X8a выпускается в цветах с красивыми маркетинговыми названиями «Полуночный чёрный», «Титановое серебро» и «Голубое озеро». Телефон оценён в 220 фунтов стерлингов за комплектацию 6/128 Гбайт и уже доступен для предварительного заказа в Великобритании на официальном сайте Honor. Покупатели, оформившие заказ до 14 февраля, получат в подарок фитнес-браслет Honor Band 6. Поставки должны начаться 15 февраля.

Honor X8a также доступен для заказа в Малайзии и ОАЭ. Ожидается, что в ближайшее время смартфон появится в продаже и в других странах.