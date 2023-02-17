Скидки в МТС: Xiaomi Redmi 10C 3/64GB в рассрочку без переплат

В сети салонов и интернет-магазине МТС появилась отличная возможность приобрести Xiaomi Redmi 10C 3/64GB по единой цене при оплате сразу или в рассрочку до 24 месяцев. Его стоимость составит 399 рублей или от 17,35 рубля в месяц.

Redmi 10C 3/64GB оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 и 3 ГБ оперативной памяти. Это позволяет комфортно запускать игры, различные приложения и смотреть видео в интернете. В модели используется 6,5-дюймовый IPS-экран с поддержкой частоты обновления 90 Гц и разрешением Full HD, что обеспечивает плавную прокрутку в меню и приложениях.

Основной фотомодуль смартфона состоит из четырех камер: главная камера на 50 Мп, широкоугольный объектив на 8 Мп, портретная камера на 2 Мп и макрообъектив на 2 Мп. В итоге получаются насыщенные и четкие снимки при дневном освещении.

Также в Redmi 10C имеется сканер отпечатка пальцев, расположенный на задней панели. Смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5000 мАч. Одного полного заряда батареи хватает на сутки работы в активном режиме и до двух дней в более щадящем варианте. Непрерывное проигрывание видео в режиме 90 Гц будет возможно примерно в течение 14 часов.

В рамках акции «Промо 2023» приобрести смартфон Redmi 10C 3/64GB без NFC можно в рассрочку без переплат. Его стоимость составит 399 рублей. При этом в годовую рассрочку ежемесячный платеж составит 36,28 рубля, а в двухлетнюю – 17,35 рубля.