С 21 марта Slack начнет отключение российских пользователей с бесплатными аккаунтами

С 21 марта корпоративный мессенджер Slack отключит российские сообщества с бесплатными рабочими пространствами.

Сервис прислал уведомление о принудительном закрытии некоммерческого сообщества opendatarussia.slack.com только по той причине, что оно было зарегистрировано на адрес электронной почты в зоне *.ru.



Пока неизвестно, как Slack определяет, кому присылать уведомление, а кому нет. Не исключено, что был настроен некий фильтр рассылки, по которому в дальнейшем будут удаляться аккаунты.