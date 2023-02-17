С 21 марта Slack начнет отключение российских пользователей с бесплатными аккаунтами

С 21 марта корпоративный мессенджер Slack отключит российские сообщества с бесплатными рабочими пространствами.

Сервис прислал уведомление о принудительном закрытии некоммерческого сообщества opendatarussia.slack.com только по той причине, что оно было зарегистрировано на адрес электронной почты в зоне *.ru.

Пока неизвестно, как Slack определяет, кому присылать уведомление, а кому нет. Не исключено, что был настроен некий фильтр рассылки, по которому в дальнейшем будут удаляться аккаунты.

 

 

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Источник: 

habr.com

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Опубликовал: KVbot,

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