В МТС можно приобрести ряд устройств Xiaomi и POCO по сниженным ценам

В сети салонов и интернет-магазине МТС можно приобрести ряд устройств Xiaomi и POCO по сниженным ценам. Выгодные предложения со скидками действуют на смартфоны, беспроводные наушники, фитнес-браслеты и даже портативные зарядные устройства.

Флагманский смартфон Xiaomi 12 придется по душе даже самому искушенному пользователю. Он оснащен 6,28-дюймовым дисплеем со сверхпрочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Светочувствительная тройная камера на 50+13+5 Мп обеспечит создание высококачественных снимков и видео. Она обладает системой оптической стабилизации и способна снимать ролики в качестве 8K. Фронтальная камера на 32 Мп работает при поддержке алгоритмов ИИ, которые помогают получать правильный цвет лица и натуральные полутона на селфи-фотографиях. Батарея емкостью 4500 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт. По 28 февраля Xiaomi 12 с 8/256 ГБ памяти можно приобрети со скидкой 800 рублей. Он будет доступен за 1999 рублей. В рассрочку его можно оформить с ежемесячным платежом от 100 рублей.

С выгодой до 300 рублей можно оформить смартфон Redmi Note 11S 6/128GB. Эта модель примечательна ярким 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, умной квадрокамерой с основным сенсором на 108 Мп и емкой батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Redmi Note 11S 6/128 ГБ в рамках акции «Для всех» можно забрать за 699 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку на него снижен до 34,78 рубля.

Перечень этих и других моделей гаджетов Xiaomi и POCO с ценами, действующими в рамках акции «Для всех» и «Промо 2023», представлены по ссылке.