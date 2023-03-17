Скидки на гаджеты в МТС с 17 по 20 марта

В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести ряд моделей смартфонов, беспроводных наушников, смарт-часов и умной техники. По 20 марта 2023 года они будут доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Предложение действует в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Большой выбор смартфонов Samsung предлагается по привлекательным ценам. Со скидкой до 439 рублей можно приобрести Samsung Galaxy Z Fold4/ F936 12/256GB. Планшет Samsung T225 3/32GB доступен с выгодой до 43 рублей. Смартфоны Huawei Nova Y70 4/64GB и Huawei Nova Y70 4/128GB предлагаются со скидкой до 100 рублей, Huawei Nova Y90 4/128GB — со скидкой до 136 рублей.

Детские смарт-часы снова порадуют приятными ценами! Ряд моделей гаджетов детских смарт-часов предлагается c выгодой до 140 рублей. Максимальная скидка предлагается на Huawei Watch Kids 4 Pro при покупке в рассрочку на два года. Смарт-часы доступны со скидкой до 115 рублей. Беспроводные наушники можно купить с экономией до 85 рублей, а умную технику — со скидкой до 24 рублей.

Перечень моделей гаджетов с ценами и размерами выгоды, действующими по 20 марта 2023 года, представлены по ссылке.