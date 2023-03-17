Беларусь к 2030 году рассчитывает в три раза нарастить объем выручки в сфере микроэлектроники

Беларусь к 2030 году рассчитывает более чем в три раза нарастить объем выручки от реализации микроэлектронной продукции. Об этом на совещании с Президентом Беларуси на тему развития этой сферы заявил вице-премьер Петр Пархомчик, сообщает БЕЛТА.

"Суммарный объем выручки от реализации продукции отечественной микроэлектроники и электронного машиностроения в 2025 году вырастет до $200 млн. К 2030 году достигнет $330-350 млн. И увеличится по сравнению с 2021 годом в 3,3 раза. Хочу подчеркнуть, что эти показатели являются программой-минимум", - сказал вице-премьер.

Он доложил, что поручения главы государства, данные в июне 2022 года на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, выполнены. Утверждена программа развития микроэлектронной промышленности Беларуси до 2030 года. Совместно с российской стороной определен перечень необходимых электронных компонентов и согласована дорожная карта развития микроэлектронного производства. Создан российско-белорусский центр фотошаблонов.

Кроме того, выполняется комплекс мер по обеспечению микроэлектронной отрасли квалифицированными кадрами. Научное обеспечение отрасли осуществляется НАН Беларуси. В настоящее время создан инновационно-промышленный кластер, которым определены перспективные направления исследований и разработок по созданию производств и изделий микроэлектроники.