Ubisoft представила ИИ Ghostwriter

Игры становятся всё более масштабными, а сценаристам становится сложнее сохранять индивидуальность NPC — неигровых персонажей. Трудно обеспечить реализм при взаимодействии с ними, когда их счёт идёт на сотни. Для облегчения этой задачи в отделе исследований и разработки La Forge компании Ubisoft создали систему искусственного интеллекта Ghostwriter.

Реплики и сопутствующие звуки NPC являются важнейшим элементом погружения в игру, но они требуют времени и усилий сценаристов, которые можно было бы потратить на оттачивание основных сюжетных линий. Ghostwriter помогает высвободить это время, сохраняя за сценаристами необходимую меру творческого контроля. Сценаристы создают персонажа, а также указывают тип взаимодействия с ним и общее направление его высказываний. Основываясь на этих данных, ИИ предлагает варианты, из которых сценарист выбирает наиболее подходящие для своих целей и при необходимости редактирует их. Самообучение Ghostwriter производится методом попарного сравнения: система предлагает по два варианта и в дальнейшем учитывает выбор человека, тем самым повышая свои эффективность и точность.

Инженеры подразделения La Forge намерены плотнее интегрировать ИИ в процесс разработки игр и адаптировать инструмент к уникальным особенностям каждого виртуального мира. Для этого в студии был создан веб-сайт Ernestine, предназначенный для внутреннего пользования — он помогает сотрудникам Ubisoft создавать производные модели на основе Ghostwriter. Включение ИИ в процесс написания сценария ещё на раннем этапе поможет сделать его неотъемлемым рабочим инструментом, который высвободит специалистам время для работы, пока недоступной машинам.