8 компаний и яркая победа: как прошел корпоративный кибертурнир Business Strike

17 марта в Минске под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта состоялся кибертурнир Business Strike. Он был проведен по одной из главных мировых дисциплин – CS:GO – и стал одним из крупнейших корпоративных турниров в актуальной истории белорусского киберспорта.

Компьютерный спорт для участников Business Strike – не профессия: карьеру они делают в совершенно других отраслях. Награды для победителей были предусмотрены (1500 рублей за первое место и 500 рублей за второе), но главный мотив для участия заключался не в этом. Выяснить, чья команда сильнее на киберспортивной арене, собрались восемь белорусских компаний из различных направлений бизнеса: Betera, АСБИС, «Хьюмен Системс», ProCyber.me, «Альфа Банк», «RTL-Альянс», 21VEK. Свой состав выставила на турнир и компания А1 – именно она несколько лет назад выступила инициатором создания Белорусской ассоциации компьютерного спорта и с тех пор активно поддерживает развитие киберспортивного движения в стране.

Турнир Business Strike принимала минская CyberX Arena. Восемь команд-участниц (в каждой, как это предусмотрено правилами, насчитывалось по пять человек), разделившись на две подгруппы, играли по схеме «каждый с каждым». Сильнейшие команды в своих группах – ими стали 21VEK и BETERA – встретились в финале. По итогам напряженного поединка в Best of 3 (до 2 побед) победа досталась представителям 21VEK со счетом 2:0.

Проведение такого рода турниров – практика для белорусского киберспорта нетипичная, но интересная и востребованная. Необязательно мечтать о карьере профессионального киберспортсмена, чтобы участвовать в соревнованиях – и при этом показывать достаточно яркую и зрелищную игру.

Многим киберспортсмены представляются как не интересующиеся ничем, кроме компьютерных игр, «вечные подростки». Но участники турнира Business Strike на собственном примере показали, что можно любить киберспорт и при этом быть успешным, состоявшимся в профессиональном плане человеком, а компании, которые выставили свои команды на турнир, – что киберспортивные соревнования могут стать важной составляющей корпоративной культуры и оригинальным способом заявить о себе в бизнес-сообществе.

Организатором турнира Business Strike стала Белорусская ассоциация компьютерного спорта, информационным партнером – деловое интернет-издание Office Life, генеральным партнером – компания Betera, официальными партнерами – поставщик игрового оборудования и периферии Razer и видеосервис VOKA, площадкой выступила арена CyberX. К числу партнеров турнира присоединились WellDesk и Gorilla.

Корпоративный киберспорт успешно развивается во всем мире. Никого не удивишь сборными компаний по футболу, боулингу или шахматам. А сегодня к этим традиционным дисциплинам добавляются и киберспортивные. Гейминг становится еще одной точкой пересечения интересов сотрудников. Немного заинтересованности со стороны руководства, помощи с организацией тренировок, мотивации – и группа единомышленников становится командой, готовой защищать имя своей компании на турнирах. Внедрение же в корпоративную культуру таких активностей способствует повышению общего уровня игры и профессионализма. Так, например, в компании А1 для сотрудников наряду с другими секциями функционировало киберспортивное направление, проводились внутренние турниры.

Развивать свое корпоративное киберкомьюнити хотят и многие другие белорусские бренды. Тем более, что для тренировок и игр даже не обязательно собираться офлайн – и в эпоху повсеместного распространения «удаленки» это актуально вдвойне.

В случае с Business Strike сами соревнования организаторы предпочли провести в LAN-формате – причем на площадке профессионального уровня и с освещением сразу на трех популярных платформах (VOKA, Twitch и VK). Такой подход позволил максимально приблизить атмосферу события к масштабным киберспортивным ивентам и сделать самый большой корпоративный турнир по-настоящему интересным событием в белорусском киберспорте, – которое обязательно получит продолжение.