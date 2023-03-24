«Белтелеком» предупредил о фактах мошенничества

«Белтелеком» сообщил, что в последнее время фиксируются случаи действий мошенников от имени компании.

Неизвестные звонят абонентам, представляются сотрудниками «Белтелекома» и сообщают о крупном выигрыше от компании. Это может быть любая техника (телевизор, телефон, планшет и т.п.), доставку которой нужно оплатить. Также мошенники действуют в интернете, рассылая сообщения с предложением принять участие в розыгрыше ценных призов, например, смартфонов. «Белтелеком» подобные розыгрыши призов не проводит.

«Белтелеком» дал рекомендации, что делать, если позвонили мошенники. Необходимо немедленно прекратить общение по телефону с неизвестным, сообщающим о розыгрыше призов и представившимся сотрудником «Белтелекома»; по возможности зафиксировать номер телефона звонившего; при получении сообщений в интернете, мессенджерах и др. не совершать никаких действий, предлагаемых мошенниками; не переходить по указанным в сообщениях ссылкам.