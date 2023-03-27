Расходы на кибербезопасность в 2022 году превысили $70 млрд

Компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка средств обеспечения информационной безопасности. Сообщается, что в IV квартале 2022-го глобальные расходы в данной сфере достигли $19,6 млрд, поднявшись на 14,5 % в годовом исчислении.

Отмечается, что поставки продуктов через каналы продаж за год выросли на 16,2 % — до $18,0 млрд, что составляет 91,8 % от общего объёма отрасли. На непосредственные сделки между клиентами и поставщиками пришлись оставшиеся 8,2 % рынка, но продажи здесь сократились на 1,8 % по сравнению с последней четвертью 2021 года.

Самой крупной категорией расходов в IV квартале 2022-го стала сетевая безопасность: продажи таких решений поднялись в годовом исчислении на 8,9 % — до $5,4 млрд. Средства для обнаружения уязвимостей принесли $4,2 млрд, рост по данному направлению — 18,2 %. Затраты на управление доступом к идентификационным данным выросли на 15,6 % и достигли $3,7 млрд.

В тройку ведущих игроков отрасли по итогам последней четверти прошлого года вошли Palo Alto Networks, Fortinet и Cisco с долями соответственно 7,9 %, 6,8 % и 6,1% от общей выручки. В 2022 году в целом расходы на технологии кибербезопасности поднялись на 15,8 %, достигнув $71,1 млрд. Поставки через каналы продаж увеличились на 16,1 % — до $64,6 млрд, что составляет 91,0 % от общего объёма рынка.

Северная Америка по-прежнему превосходит другие регионы по суммарным расходам на кибербезопасность: в IV квартале 2022 года рост здесь составил 16,3 % — до $10,2 млрд. Европа, Ближний Восток и Африка показали прибавку на уровне 12,9 %, а результат составил $5,9 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион вырос на 11,2 % — до $2,7 млрд; затраты в Латинской Америке поднялись на 14,4 % — до $690 млн.