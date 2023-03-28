Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi официально представила Redmi Note 12 Turbo – это первый в мире смартфон на базе 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 7 Gen 2.

Ее производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 1 (более 1 млн баллов в AnTuTu), так что Redmi Note 12 Turbo оказался намного мощнее других моделей линейки Redmi Note 12 и даже мощнее некоторых субфлагманов на других SoC (например, Dimensity 8200).

Помимо топовой платформы Redmi Note 12 Turbo получил оперативную память LPDDR5 объемом до 16 ГБ и флеш-память UFS 3.1. Xiaomi уверяет, что новинка вполне подходит для игр, и учитывая производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 1, с этим трудно не согласиться.

Redmi Note 12 Turbo получил плоский экран OLED диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, а также с рекордной толщиной рамки экрана (1,42 мм, сбоку). За счет этого дисплей занимает 93,4% площади фронтальной панели. Дисплей характеризуется максимальной яркостью 1000 кд/кв.м. и обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3.

Несмотря на то, что емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч (поддерживается зарядка мощностью 67 Вт), а площадь системы охлаждения увеличилась более чем на треть в сравнении с предыдущей топовой моделью серии, толщина корпуса не превышает 7,9 мм. Что касается массы, то она составила 181 грамм.

В главной камере три модуля. В основном – 64-мегапиксельный сенсор с OIS. Разрешение других датчиков – 8 (со сверхширокоугольным объективом) и 2 (для съемки макро) Мп. Есть даже пара примеров съемки основной камерой.

В конфигурации телефона, помимо прочего, ИК-излучатель, стереодинамики, чип NFC, стандартный разъем для наушников. Xiaomi уверяет, что смартфон сохраняет первоначальную скорость работы и плавность интерфейса в течение 4 лет работы.

Что касается цен, то они выглядят так: 8/256 ГБ – 290 долларов, 12/256 ГБ – 305 долларов, 12/512 ГБ – 335 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 380 долларов.