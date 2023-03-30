Смартфоны Samsung с выгодой до 350 рублей в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС действуют сниженные цены на большой ряд смартфонов Samsung. Приобрести их со скидками можно как единым платежом, так и в рассрочку. Выгода может составить до 350 рублей.

Максимальная скидка до 350 рублей действует на Samsung Galaxy Z Fold 4 – устройство с уникальным форм-фактором. В сложенном состоянии пользователь получает смартфон с 6,2-дюймовым экраном, в разложенном – планшет с дисплеем 7,6 дюймов. Большой экран флагмана базируется на матрице Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176х1812 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Малый экран в 6,2 дюйма ничем не уступает и отличается лишь разрешением 2316х904 пикселей.

Производительность смартфона также на высоте: он основан на чипе Snapdragon 8+ Gen 1, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ для хранения данных. Смартфон имеет влагозащиту по стандарту IPX8. Основной фотомодуль включает три камеры: 50 Мп объектив, ультраширокий 12 Мп объектив и телеобъектив на 10 Мп с 3-х кратным оптическим зумом. Цена на Samsung Galaxy Z Fold4 12/256GB снижена до 5999 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 260,90 рубля.

С выгодой до 210 рублей доступны флагманы из новой линейки Samsung серии Galaxy S23. Оригинальный дизайн новых смартфонов сочетает в себе эстетику и экологичность. Во всех моделях использовано больше переработанных материалов, чем в любом другом смартфоне Galaxy. Эти флагманы оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2 и работают под управлением операционной системы Android 13.

Приобрести смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512GB в рамках акции «Для всех» можно с выгодой до 210 рублей, модель Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256GB – до 190 рублей, Samsung Galaxy S23+ 8/512GB – до 170 рублей, Samsung Galaxy S23+ 8/256GB – до 150 рублей, Samsung Galaxy S23 8/256GB – до 140 рублей, Samsung Galaxy S23 8/128GB – до 120 рублей.

При покупке популярного смартфона Samsung Galaxy A73 5G можно сэкономить до 160 рублей. Эта модель оснащается большим 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном с высоким разрешением 2400х1080 пикселей и повышенной частотой обновления картинки 120 Гц. Основная камера на 108 Мп оборудована оптическим стабилизатором и работает при поддержке трех дополнительных сенсоров: сверхширокоугольного на 12 Мп, макрокамеры на 5 Мп и датчика глубины на 5 Мп.

Стоимость Samsung Galaxy A73 5G с 6/128GB памяти снижена до 1599 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год по акции «Промо 2023» ежемесячный платеж составит 145,40 рубля, а на два года – 69,60 рубля. Версия Samsung Galaxy A73 5G с 8/256GB памяти доступна за 1639 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 149 рублей, а на два года – 71,30 рубля.

Эти другие и модели смартфонов Samsung со сниженными ценами и размерами выгоды представлены по ссылке.