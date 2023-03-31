В прошлом году Meizu перешла под крыло китайского автопроизводителя Geely. Вчера на презентации в Шанхае были представлены флагманские смартфоны Meizu 20 и 20 Pro.

В прошлом году китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding приобрёл контрольный пакет акций производителя электроники Meizu, что сделало владельца Volvo первым автопроизводителем, вышедшим на рынок смартфонов. Позже приобретённая компания получила название Xingji Meizu. Помимо новых флагманов также была представлена система Flyme Auto, которую адаптировали для использования в автомобилях, а Geely представила свой гибридный кроссовер Lynk & Co 08 как первую модель, использующую эту операционную систему.

Meizu 20 и Meizu 20 Pro оснащены дисплеями Samsung AMOLED E6 с отверстием для камеры и тонкими рамками. Базовый вариант оснащён 6,5-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, а Pro-версия может похвастаться большим 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Вариант Pro также обеспечивает 100 % охват цветового пространства DCI-P3, пиковую яркость до 1800 кд/м² и поддерживает стандарт HDR10. Оба устройства имеют встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Meizu 20 Pro оснащён тройной камерой, скомпонованной из основного датчика на 50 Мп, сверхширокоугольного объектива с датчиком на 50 Мп и телеобъектива с сенсором на 50 Мп. Meizu 20 имеет основной датчик на 50 Мп, макромодуль на 5 Мп и сверхширокоугольный объектив с датчиком на 16 Мп. Оба устройства оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

Оба смартфона основаны на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и поставляются с 12 Гбайт ОЗУ, а также накопителем UFS 4.0 объёмом до 512 Гбайт. Аккумулятор Meizu 20 имеет ёмкость 4700 мА·ч и поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Модель Meizu 20 Pro поставляется с аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и поддерживает проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Оба устройства работают на Flyme 10 на базе Android 13.

Смартфоны поддерживают две сим-карты 5G, имеют беспроводной модуль стандарта Wi-Fi-7, а также обладают поддержкой Bluetooth и NFC. Оба аппарата оборудованы стереодинамиками. Meizu 20 доступна в сером, жёлтом, розовом цветах, а Pro-версия предлагается в темно-сером, серебристом и золотистом корпусе.

Цена на Meizu 20 начинается от 2999 юаней ($436) за вариант с накопителем 128 Гбайт. Варианты на 256 Гбайт и 512 Гбайт оцениваются в 3399 и 3799 юаней ($495 и $553) соответственно. Meizu 20 Pro с накопителем на 128 Гбайт стоит 3999 юаней ($582), а варианты на 256 Гбайт и 512 Гбайт — 4399 и 4799 юаней ($640 и $698) соответственно.