В БГУИР прошло совещание по вопросам цифровой трансформации образования. В нём приняли участие министр образования Андрей Иванец, министр связи и информатизации Константин Шульган, заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек, представители областных управлений образования, руководители учреждений образования и другие. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



Как отметил Андрей Иванец, вопросы цифровизации образования делятся на три блока. Это инфраструктура, образовательный цифровой контент, содержание которого должно отвечать общеобразовательным государственным стандартам, и функции управления системой образования.

Промежуточные результаты работы в этих направлениях и задачи на ближайшее время осветили в докладах представители учреждений образования и предприятий, подчинённых Министерству связи и информатизации.



Ректор БГУИР Вадим Богуш представил опыт вуза по реализации модели цифрового университета. В его рамках БГУИР решает задачи по развитию информационной инфраструктуры, цифровизации административных и технологических процессов, дистанционного образования в университете.

Перед семинаром ректор университета провёл для гостей экскурсию по центру компетенции информационно-коммуникационных технологий и электроники и музею ретротехники филиала БГУИР «Минский радиотехнический колледж». Также участников совещания ознакомили с возможностями БГУИР в области подготовки кадров для цифровой экономики.