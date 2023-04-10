В Беларуси планируют построить деревню для ИТ-специалистов

В Жабинковском районе разрабатывают проект деревни для айтишников, сообщил председатель райисполкома Андрей Кузьмич, пишет БЕЛТА.

В самом городе-спутнике Бреста нацелены повышать инвестиционную привлекательность и создавать комфортные условия для бизнеса. "Льготный режим налогообложения, наличие свободных объектов и участков, транспортная доступность - все это способствует повышению инвестиционной привлекательности города и всего Жабинковского района. В текущем году принято решение о предоставлении преференций юридическим лицам, являющимся научно-технологическими парками и их резидентами, центрами трансфера технологий", - обратил внимание председатель райисполкома.

Местные власти понимают, что важную роль в привлечении высококвалифицированных кадров играет жилищный вопрос. В Жабинке сейчас отмечаются рекордные темпы строительства многоквартирного и индивидуального жилья. "Однако тенденции последних лет демонстрируют повышение спроса на жилье, расположенное в сельской местности. На выбор населенного пункта влияют транспортная доступность и близость крупных городов. Жабинковский район считается экологически чистым регионом, имеет выгодное географическое положение. Эти аспекты делают наш район привлекательным для реализации проекта по созданию IT-деревни", - уверен Андрей Кузьмич.

Для проекта подобрали земельный участок площадью 6 га в границах деревни Филипповичи Ленинского сельсовета. Там могут разместиться более 30 частных домов. Место живописное. С трех сторон примыкает лес, рядом протекает река Мухавец, чуть меньше километра до санатория "Буг". Расстояние до Жабинки составляет менее 10 км, до Бреста - немногим более 20 км.

В Жабинковском районе уже есть пример размещения высокотехнологичного производства. Резидент Брестского научно-технологического парка занимается разработкой и сборкой узлов и компонентов роботизированных комплексов для промышленных предприятий. Еще одно направление деятельности компании - точное земледелие и проект "Умная теплица". К слову, это частное предприятие со своими разработками участвовало в выставке "Беларусь интеллектуальная" в Бресте.

"На примере одного предприятия можно отследить большую заинтересованность в специалистах сферы IT, а мы готовы помочь востребованным кадрам в решении жилищного вопроса", - резюмировал Андрей Кузьмич