Viber представил новую функцию

Rakuten Viber объявил о запуске новой функции «Определитель номера», которая позволяет определять звонки неизвестных абонентов и защищает пользователей от спама.

Новая функция определения номера помогает пользователям никогда не пропускать важные звонки. Пользователи мессенджера могут активировать определение входящих звонков, даже тех, которые сделаны не через Viber.

В случае спам-звонка функция «Определитель номера» покажет соответствующее уведомление. Это осуществляется за счет агрегированного спам-рейтинга и базы номеров, которые пользователи Viber отмечают как спам. После завершения вызова пользователь сможет совершить повторный набор номера, отправить абоненту сообщение, сохранить контакт или сообщить о спаме.

Все, у кого установлено приложение Viber версии 19.3.0 или позднее, в будущем смогут включить функцию определителя номера совершенно бесплатно в разделе настроек «Вызовы и сообщения». В настоящее время эта функция доступна пользователям Android во Вьетнаме, Армении и Молдове, и в ближайшие месяцы будет постепенно внедряться по всему миру, в том числе в Беларуси.