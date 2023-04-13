В МТС стартовали продажи смартфона Xiaomi 13 Pro. Новинка доступна от 191 рубля в месяц. А по 27 апреля первые покупатели этого флагмана смогут дополнительно пробрести бонус – беспроводное зарядное устройство за 10 копеек.

Xiaomi 13 Pro – улучшенная модель смартфона Xiaomi 13, официальный старт которой тоже начался сегодня и с которой можно ознакомиться здесь.

Смартфон Xiaomi 13 Pro оснащен большим 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с увеличенным разрешением 3200×1440 пикселей. Повышенная частота обновления кадра 120 Гц позволяет наслаждаться плавными анимациями и комфортным скроллингом. Сверхувствительный сенсорный слой с частотой дискретизации 240 Гц помогает быстро реагировать на игровые события. А стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos выдают громкое и насыщенное звучание.

Xiaomi 13 Pro получил мощную тройную камеру, у которой разрешение каждого сенсора составляет 50 Мп. С ее помощью можно создавать четкие и яркие фото даже в условиях плохого освещения. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 4820 мАч. Благодаря наличию быстрой зарядки на 120 Вт он способен полностью восполнять заряд всего за 19 минут. У него имеется также поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной зарядки на 10 Вт.

В рамках акции «Для всех» смартфон Xiaomi 13 Pro 12/512GB можно приобрести за 3999 рублей. Ежемесячный платеж на год по акции «Промо 2023» составит 375 рублей, а в рассрочку на 2 года – 191 рубль.

По 27 апреля первые покупатели новинки могут воспользоваться акционным предложением – приобрести дополнительно беспроводное зарядное устройство Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand за 10 копеек.