Гаджеты Apple с выгодой до 550 рублей в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести ряд смартфонов, беспроводных наушников и смарт-часов Apple. Сэкономить можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Выгода может составить до 550 рублей.

iPhone 14 Pro Max воплощает в себе самые передовые разработки компании Apple. Это касается как технологий, так и дизайна. Эта модель оснащается ярким и высоконтрастным OLED-дисплеем с широким цветовым охватом и частотой обновления 120 Гц. Высокую производительность смартфона обеспечивает новейший 6-ядерный процессор A16 Bionic, выполненный по технологии 4 нм. Он содержит 16 млрд транзисторов и способен производить 4 триллиона операций с фотографией в секунду.

Благодаря системе камер, состоящей из трех модулей, iPhone 14 Pro Max способен снимать в формате ProRAW и позволяет получать просто изумительного качества снимки. Основной сенсор камеры вмещает 48 Мп. Дополняет его широкоугольная камера на 12 Мп и телефотокамера на 12 Мп, которая обеспечивает трехкратный оптический зум.

6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max со 128 ГБ памяти можно приобрести в рассрочку с максимальной выгодой до 552 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 488 рублей, а на два года – 249 рублей.

Версию iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ памяти можно забрать единым платежом за 5079 рублей, а оформить его в рассрочку – от 271 рубля в месяц. Скидка при этом составит до 345 рублей.

Выгодно приобрести можно и другие модели iPhone 14 серии. Так, сэкономить до 207 рублей можно при покупке моделей iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а до 253 рублей – при покупке смартфона iPhone 14 Pro.

Умные часы Watch Series 8 45 мм можно приобрести единым платежом с выгодой до 200 рублей. Их стоимость составит 1839 рублей. В рассрочку на два года ежемесячная выплата составит 90 рублей. Watch Series 8 41 мм также стали доступнее. Их стоимость с учетом скидки 190 рублей снижена до 1689 рублей. Приобрести в рассрочку их можно от 82 рублей.

AirPods 3 — наушники с потрясающим звуком, адаптивным эквалайзером и пространственным аудио, обеспечивающимся технологией динамического отслеживания движений головы. AirPods третьего поколения имеет оптимизированный дизайн и пространственный звук. Наушники позволяют слушать музыку до 6 часов без подзарядки. Кроме того, футляр обеспечивает наушникам несколько циклов зарядки, благодаря чему они могут работать до 30 часов в режиме прослушивания.

Стоимость беспроводных наушников AirPods 3 снижена до 639 рублей. В рассрочку гаджет доступен от 33 рублей в месяц. Скидка при этом составит 115 рублей.

Перечень моделей гаджетов Apple со сниженными ценами на них представлен по ссылке.