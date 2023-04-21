На факультете информационной безопасности в БГУИР открыто 2 новые специальности

На факультете информационной безопасности (ФИБ) абитуриентов будут принимать на две новые специальности - «Системы и сети инфокоммуникаций» и «Информационная безопасность». На первой специальности будет пять профилизаций, на второй - одна. Студенты будут распределяться по ним после первого курса, сообщает пресс-служба вуза.

«Эти специальности не случайно появились в обновлённом общегосударственном классификаторе специальностей Республики Беларусь. Для информатизации и цифровизации общества необходимо наличие двух ключевых элементов: информационной инфраструктуры, включающей технику, технологию и программное обеспечение для создания, обработки, хранения и передачи информации, объект изучения на первой специальности, и условия, обеспечивающие безопасность реализации этих процессов, - которые изучаются на второй специальности», - прокомментировал декан факультета Сергей Дробот.

"Учебные планы специальности переработали с учётом современного состояния инфокоммуникаций и квалификационных требований крупных организаций, которые принимают на работу наших выпускников, например, конструкторского бюро «Дисплей», ОАО «Пеленг», различных IT-компаний. Список мест, куда распределяются молодые специалисты, намного шире. Это операторы связи и облачных сервисов, центры обработки данных, медиастудии, сети охранного телевидения предприятий, корпоративные сети банков, компании Парка высоких технологий, интернет-провайдеры, организации, осуществляющие проектирование и эксплуатацию сетей, стандартизацию и сертификацию инфокоммуникационных устройств и систем и др", - рассказал заведующий кафедрой инфокоммуникационных технологий Виктор Цветков.