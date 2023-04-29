Интернет-магазин МТС занял первое место по итогам интернет-премии ТИБО-2023

Интернет-магазин МТС признан одним из лучших по итогам 20-го конкурса «Интернет-премии ТИБО». Shop.mts.by занял первое место в номинации «Интернет-торговля», в очередной раз подтвердив один из приоритетов компании МТС — предоставление качественных, доступных цифровых услуг и сервисов жителям страны.

Всего на конкурс в этом году было подано 206 заявок по 10 основным номинациям: «Образование и наука», «Информационный ресурс», «Корпоративные интернет-ресурсы», «Интернет-торговля», «Туризм и отдых», «Спорт», «Здоровье и медицина», «Для детей и юношества» и др.

Интернет-премия ТИБО проводится ежегодно с 2003 года. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских онлайн-ресурсов.

МТС постоянно работает над развитием интернет-магазина shop.mts.by, чтобы максимально соответствовать требованиям пользователей. На онлайн-площадке представлено порядка 800 различных моделей товаров: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, товары «умного дома» и др. В среднем ежедневно на сайте торговой площадки оформляется около 200 тысяч заказов. Абоненты могут самостоятельно выбрать необходимый девайс, удобный период рассрочки (7, 12 или 24 месяца) и добавить товар в корзину. Покупки оформляются быстро — без справок, поручительств, залогов и страховок.