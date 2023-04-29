Запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy отменили за минуту до старта

Всего за минуту до старта SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy, которая должна была вывести на орбиту спутник ViaSat 3 Americas — аппарат предназначен для обеспечения интернетом Северной и Южной Америки. Запуск перенесли на 30 апреля.

SpaceX прекратила обратный отсчёт, когда до взлёта ракеты оставалось 59 секунд — старт был намечен на 28 апреля в 20:26 по времени Восточного побережья (29 апреля в 03:26 мск). «Отменяем сегодняшний запуск Falcon Heavy с миссией по отправке ViaSat 3 Americas компании ViaSat; ракета и полезная нагрузка остаются исправными», — сообщила компания в Twitter. Своё решение она объяснила «суровыми погодными условиями», а следующую попытку предпримут уже в воскресенье, 30 апреля.

Спутники группы ViaSat 3 на геостационарной орбите предназначены для частных пользователей, предприятий и правительственных учреждений — аппарат ViaSat 3 Americas предназначен для работы в Северной и Южной Америке. На борту ракеты также находятся спутник Astranis MicroGEO, который обеспечит связью штат Аляска, и спутник дистанционного зондирования Земли Gravity Space GS-1.

Кроме того, 28 апреля в 18:12 по времени Восточного побережья (29 апреля в 01:12 мск) успешно стартовала ракета SpaceX Falcon 9 с двумя спутниками SES O3b mPower 3 и 4. Около девяти минут спустя первая ступень ракеты, для которой это был уже второй запуск, успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане.