OpenAI привлекла инвестиции на $300 миллионов

OpenAI нашел новых сторонников инвесторов. Согласно документам, новыми партнерами стали венчурные компании, включая Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global, приобретают новые акции.

В общей сложности венчурные инвесторы вложили чуть более 300 миллионов долларов при оценке в 27–29 миллиардов долларов, не считая крупных инвестиций Microsoft, о которых было объявлено ранее в этом году.

Инвестиции Microsoft имеют стратегическую направленность — технологический гигант работает над интеграцией технологии OpenAI в ряд областей своего бизнеса, а венчурные инвесторы выступают в качестве финансовой поддержки. По данным Techcrunch, инвесторам сейчас принадлежит более 30% OpenAI.