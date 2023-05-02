IBM заменит 7800 офисных сотрудников на ИИ в течение 5 лет

IBM объявила о планах на остановку найма 7800 сотрудников в различных отделах компании по всему миру.

Эта мера была связана с переходом компании на использование искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации процессов, что позволит значительно повысить эффективность работы и сократить издержки.

IBM является одним из лидеров в области разработки и применения искусственного интеллекта, и компания активно инвестирует в эту область. По мнению экспертов, переход на использование ИИ и автоматизацию процессов позволит компании значительно повысить производительность и снизить затраты на оплату труда.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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