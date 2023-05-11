Philips расширяет серию игровых мониторов Evnia новыми моделями

В мае этого года в продажу поступят два новых монитора серии Evnia - Philips Evnia 25M2N3200W и Philips Evnia 25M2N5200P, которые обеспечивают идеальное сочетание высокой производительности, захватывающей картинки и физического комфорта, приглашая геймеров всех профилей наслаждаться каждым моментом.

Ключевые особенности новых мониторов Philips Evnia

Впечатляюще высокая частота обновления кадров, достигающая 240 Гц у монитора 25M2N3200W) или 280 Гц у 25M2N5200P.

Высокопроизводительные матрицы VA и IPS с временем отклика до 1 мс GtG

Низкая задержка ввода, обеспечивающая плавный и динамичный игровой процесс

Режимы SmartImage HDR, позволяющие добиться оптимального цвета, яркости и контрастности в любое время (25M2N5200P)

Эргономичная подставка (регулируемая по высоте, с возможностью поворота, наклона и вращения), обеспечивающая комфорт

Режим LowBlue и технология Flicker-free обеспечивают комфорт для зрения

«Линейка Philips Evnia - идеальный выбор для геймеров, которые хотят обеспечить себе приятные и доступные игровые впечатления, отражающие их разнообразные вкусы и предпочтения. Мониторы Philips Evnia 25M2N3200W и Philips Evnia 25M2N5200P предлагают все, что ищут геймеры, будь то высокая производительность, качество изображения или высокая эргономичность и комфорт», - рассказала Ксени Байрактари (Xeni Bairaktari), руководитель отдела международного маркетинга Philips Monitors and IT Accessories.

Современные игры еще никогда не были такими захватывающими и реалистичными – при условии, что монитор может поддерживать такой уровень качества картинки. С Philips Evnia 25M2N3200W и Philips Evnia 25M2N5200P геймеры могут быть уверены, что каждая игровая сессия будет плавной, быстрой и приятной. Благодаря частоте обновления кадров 240 Гц и 280 Гц, соответственно, даже самые напряженные игровые сцены остаются сверхплавными с четким и точным изображением без искажений. Это позволит геймерам расслабиться и наслаждаться игрой. В сочетании с низкой задержкой ввода и быстрым откликом (0,5 мс MPRT) даже самые динамичные игры, требующие повышенного внимания, станут такими захватывающими, как никогда ранее. Philips Evnia 25M2N5200P также оснащен USB-концентратором и рядом удобных функций экранного меню, таких как MBR Sync, DarkBoost и Smart Crosshair, что делает игровой процесс еще более приятным.

Как подтвердит любой геймер, высокое качество изображения является обязательным условием. И здесь Philips Evnia 25M2N3200W и Philips Evnia 25M2N5200P не разочаровывают. Эти мониторы, оснащены высокопроизводительными матрицами VA LED и IPS. Оба они имеют разрешение Full HD при соотношении сторон 16:9 и широкие углы обзора 178/178. Эти мониторы обеспечивают исключительно яркое, насыщенное изображение, которое не только повышает качество каждой игровой сессии, но и является большим плюсом при просмотре фотографий, фильмов или использовании любых приложений, связанных с графикой.

От хорошей игры трудно оторваться, поэтому физический комфорт должен быть тоже на высоте особенно во время длительных игровых сессий. Оба этих монитора оснащены широким набором функций, призванных обеспечить безопасность и комфорт пользователей. Режим LowBlue Mode и технология Flicker-Free от Philips снижают напряжение и усталость глаз, а подставка CompactErgo позволяет настраивать положение экрана по наклону, повороту и высоте, обеспечивая комфорт пользователю.

Philips Evnia 25M2N3200W и Philips Evnia 25M2N5200P поступят в продажу с мая 2023 года.