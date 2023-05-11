Представлен складной смартфон Pixel Fold

Компания Google представила во время открытия конференции Google I/O свой первый складной смартфон — Pixel Fold. Компания ещё неделю назад показала новинку, а теперь раскрыла её характеристики и цену.

Pixel Fold получил 5,8-дюймовый внешний экран, а также 7,6-дюймовый основной дисплей, который складывается внутрь. В обоих случаях применяются панели OLED с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR.

В основу Pixel Fold положен процессор Google Tensor G2, который сочетает в себе два ядра Cortex-X1 (2,85 ГГц), два ядра Cortex-A76 (2,35 ГГц) и четыре ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц). Для обработки графики предусмотрен ускоритель Mali-G710 MC10. Имеется также встроенный 5G-модем. Такой же процессор применяется во флагманах Pixel 7 и 7 Pro. Чип дополняют 12 Гбайт оперативной памяти. Объём встроенной флеш-памяти составляет 256 или 512 Гбайт в зависимости от версии.

Новинка получила «самый прочный шарнир среди складных смартфонов» — для него заявлен ресурс в 200 000 складываний. Также Google назвала новинку самым тонким из складных смартфонов: в разложенном виде его толщина составляет лишь 6 мм, а в сложенном — 12,1 мм.

Что касается времени автономной работы, до Google заявляет до Pixel Fold более 24 часов при регулярном использовании. Смартфон получил батарею на 4800 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью всего 30 Вт. Есть и поддержка беспроводной зарядки. Имеется защита от влаги по стандарту IPx8, а вот защита от пыли не предусмотрена.

Всего в Pixel Fold пять камер. Есть две 8,3-Мп селфи-камеры — одна на внешнем дисплее для селфи, а другая на внутреннем для видеозвонков. Ещё имеется три камеры сзади: 48-Мп основная камера с оптической стабилизацией, 10,8-Мп широкоугольная и 10,8-Мп телефотокамера с пятикратным зумом. Функции и возможности камеры аналогичны тем, что доступны на Pixel 7 Pro, но в Fold сенсоры применены другие — Google не смогла вместить более крупные сенсоры 7 Pro в тонкую рамку Fold.

Google Pixel Fold уже доступен для предварительного заказа по цене от $1799 — столько же стоит и Samsung Galaxy Z Fold 4. В продажу новинка поступит в конце июня. Правда, продаваться новинка будет только лишь в Германии, Японии, Великобритании и США.

Также во время мероприятия был представлен смартфон Pixel 7a. Новинка получила такую же однокристальную платформу, что и актуальные флагманы компании, но отличается от них менее продвинутыми тыльными камерами, более компактным дисплеем и некоторыми другими особенностями. Продажи Google Pixel 7a стартуют сегодня по цене $499.