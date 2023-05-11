Google объявила о запуске нейросети PaLM 2

Google объявила о запуске своей нейросети PaLM 2. PaLM 2 будет работать с обновленным чат-инструментом Google Bard, конкурентом ChatGPT от OpenAI, и будет служить базовой моделью для большинства новых ИИ-функций в продуктах компании. PaLM 2 теперь доступен разработчикам через Google PaLM API, Firebase и Colab.

Google, как и OpenAI, не предоставил много технических подробностей о том, как он обучал эту модель следующего поколения, включая подсчет параметров (PaLM 2 — это модель с 540 миллиардами параметров). Единственная техническая информация, которую Google предоставил здесь, заключается в том, что PaLM 2 был построен на основе новейшей инфраструктуры Google JAX и TPU v4.

PaLM 2 также теперь имеет улучшенную поддержку написания и отладки кода. Модель была обучена на 20 языках программирования, в том числе на JavaScript, Python, а также на Prolog, Verilog и Fortran.