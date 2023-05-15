Xiaomi впервые показала RedmiBook 14 2023

Компания Xiaomi официально объявила, что новый тонкий и легкий ноутбук RedmiBook 14 будет выпущен 22 мая этого года.

Судя по единственному на данный момент официальному изображению, ноутбук получит шарнир, который позволит ему раскрываться на 180 градусов, при этом верхняя крышка заходит за заднюю панель. В обычном рабочем состоянии такая конструкция позволяет приподнять нижнюю часть ноутбука над столом для улучшения циркуляции воздуха и более эффективного охлаждения. На правой стороне корпуса будут располагаться два разъёма USB.

Надпись на изображении гласит, что Xiaomi собирается переосмыслить определение легкого и тонкого ноутбука за 575 долларов.