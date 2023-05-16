В мессенджере WhatsApp появились "Закрытые чаты"

Команда разработчиков популярного мессенджера WhatsApp рассказала в своем блоге о новой функции.

Новая функция «Закрытие чата» — это мера безопасности, с помощью которой сможете защитить свои самые личные переписки. После того как закроете чат, он будет перемещён с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях.

"В течение следующих месяцев мы добавим новые возможности для этой функции, в том числе закрытие чатов на связанных устройствах и создание уникального пароля для закрытых чатов, который можно будет использовать вместо пароля телефона", - рассказали в WhatsApp.