Представлен новый смартфон Honor Play 40

Компания Honor представила новый смартфон Honor Play 40. Информация об этой модели уже доступна на сайте производителя.

Honor Play 40 оснащается 6,56-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) с кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп и двойной основной камерой (13 и 2 Мп). Аппаратной основой стала платформа Qualcomm Snapdragon 480+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Смартфон также получил сканер отпечатков пальцев, стандартный аудиоразъем 3,5 мм, а также операционную систему Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1. Точная цена пока не объявлена, но станет известна 26 мая 2023 года. Покупателям будут доступны четыре варианта расцветки, включая голубой, мятный, розовый и чёрный.