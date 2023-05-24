Cмартфоны Redmi Note 11 и 11s в рассрочку без переплаты в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС популярные смартфоны Redmi Note 11 различных конфигураций и модель Note 11s можно оформить в рассрочку без переплаты. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку составит от 27,80 рубля в месяц.

Линейка моделей Redmi Note 11 оснащена большим ярким дисплеем диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и запасом яркости, которого хватит для использования его даже в солнечный день. Этот смартфон позволяет снимать видео и делать фото высокого качества благодаря умной квадрокамере, оснащенной основным сенсором 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и еще двумя сенсорами по 2 Мп каждый. Особенностью этой модели является повышенная частота обновления 90 Гц, благодаря чему смартфон работает очень плавно. Длительное время автономной работы устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

В рамках акции «Промо 2023» можно приобрести все конфигурации смартфонов Redmi Note 11 по единой цене, оплатив покупку сразу или в рассрочку. Цены единым платежом начинаются от 639 рублей, а в рассрочку – от 27,80 рубля в месяц.

Оформить в рассрочку без переплат можно также смартфон Redmi Note 11S 6/128GB. Эта модель примечательна ярким 6,43-дюймовым AMOLED-экраном и частотой обновления 90 Гц. Квадрокамера смартфона с основным сенсором на 108 Мп дополнена широкоугольным объективом на 8 Мп, камерой для макросъемки на 2 Мп и сенсором глубины на 2 Мп. С помощью селфи-камеры на 16 Мп можно делать отличные снимки. Долго работать на одном заряде позволяет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки.

Redmi Note 11S 6/128 ГБ в рамках акции «Промо 2023» можно забрать за 799 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку начинается от 34,80 рубля.

Перечень моделей с ценами представлен по ссылке.