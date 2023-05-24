В БГУИР рассказали о сроках подачи документов для абитуриентов

БГУИР рассказал, в какие сроки и на какую форму получения образования можно подать документы. У абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки, документы принимают с 1-го по 5-е июня.

Если выпускник освоил программу в Национальном детском технопарке и поступает по собеседованию, документы для целевого обучения нужно подать в университет 1-го или 2-го июня. Документ об образовании нужно предоставить в комиссию не позднее 15-го июня (11 июня - выходной).

На дневную, заочную, заочную сокращённую бюджетные формы обучения и заочную сокращённую платную документы подаются с 17-го по 25 июля. Абитуриенты, освоившие программу в Национальном детском технопарке и поступающие по собеседованию, подают документы с 17-го по 19-го июля.

На дневную, заочную и дистанционную платные формы обучения документы подаются с 17-го июля по 9-го августа (30-го июля и 6-го августа - выходные). Подача документов на военный факультет БГУИР продлится с 17-го по 27-го июля. В магистратуру документы принимаются с 27-го июня по 5-го июля (2-го и 3-го июля - выходные).



Подробная информация для абитуриентов размещена на сайте.