МТС запустил новую линейку услуг для загородной жизни

МТС разработал новые услуги «Домовой 4G» и «Домовой 4G+» для абонентов, которым необходим мобильный интернет, — прежде всего для владельцев дач и частных домов. Предложение позволяет подключаться к сети 3G/4G там, где нет возможности провести оптоволокно.

Стартовый пакет услуги «Домовой 4G» включает 100 ГБ мобильного интернета в месяц на неограниченной скорости. После того как израсходован основной трафик, можно пользоваться безлимитом на скорости до 5 Мбит/с.

Пакетное предложение «Домовой 4G+» включает 200 ГБ в месяц — без лимита по скорости. Далее будет доступен неограниченный по объему интернет на скорости до 5 Мбит/с. Дополнительный бонус — 120 телеканалов сервиса МТС ТВ и одна SIM-карта с тарифом «Безлимитище Х», на котором действует безлимит мобильного интернета и безлимит звонков во все сети.

При превышении квоты услуг «Домовой 4G» и «Домовой 4G+», услуга «Турбокнопка 20 ГБ» поможет снять ограничение и ускорить мобильный интернет.

Как настроить мобильный домашний интернет?

Для того чтобы воспользоваться новыми услугами мобильного домашнего интернета, необходим Wi-Fi-роутер. В случае, когда необходимо усилить 3G/4G-сигнал на территориях, удаленных от базовых станций, абоненты могут приобрести и внешнюю антенну.

Специалисты МТС бесплатно выезжают в любой регион Беларуси для мониторинга, консультации и установки оборудования. Услуги «Домовой 4G» и «Домовой 4G+» могут быть подключены в любом месте в пределах зоны радиопокрытия сети МТС или единой сети LTE.

Подробнее о линейке «Домовой 4G» смотрите здесь.