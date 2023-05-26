Студенты БГУИР проведут прямые эфиры для абитуриентов. Включения будут проходить с 29 мая по 14 июня. Студенты 6 факультетов в "Инстаграм" ответят на вопросы, которые касаются приёмной кампании-2023, обучения, творческого развития, совмещения работы и учёбы.

Расписание прямых эфиров по факультетам:



ФИТУ - 29 мая, 19.00

ФРЭ - 31 мая, 18.00

ФКП - 5 июня, 18.00

ФИБ - 8 июня, 19.00

ИЭФ - 12 июня, 19.00

ФКСиС - 14 июня, 18.00



Продолжительность - 60 минут.