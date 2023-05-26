В МТС стали доступнее смартфоны бренда Infinix

В сети салонов и интернет-магазине МТС стали доступнее смартфоны бренда Infinix. Выгода при их покупке составляет до 70 рублей. Приобрести их по сниженным ценам можно как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.

Infinix Note 12 Pro оснащен большим ярким 6,7-дюймовым экраном с минимальными рамками. Прекрасную детализацию изображения и насыщенные цвета обеспечивает AMOLED-матрица с разрешением Full HD+. Внутри установлен мощный процессор MediaTek Helio G99, выполненный по технологии 6 нм. Тройная камера Infinix Note 12 Pro поможет получать прекрасные снимки даже в условиях плохого освещения. Основной 108-мегапиксельный сенсор обладает высокой светочувствительностью. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп. Длительное время автономной работы смартфона обеспечивает внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Стоимость смартфона Infinix Note 12 Pro 8/256GB в рамках акции «Для всех» снижена до 779 рублей.

Модели смартфонов Infinix с ценами и размерами выгоды представлены по ссылке.