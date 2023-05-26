В Минске прошел детский форум по кибербезопасности

26 мая в Минске состоялся детский форум «Я в кибербезопасности», приуроченный к Всемирному дню защиты детей. Это информационно-развлекательное мероприятие, в котором приняли участие дети и представители крупных организаций Беларуси, среди которых Kaspersky,UNICEF, ОАО «АСБ Беларусбанк» и другие.

Участниками информационно-развлекательного мероприятия стали более 100 детей младшей группы (8-10 лет), средней группы (11-13 лет) и старшей группы (14-17 лет).

На пресс-конференции, посвященной мероприятию, спикеры подняли важные вопросы: как обеспечить безопасность детей в сети, с какими угрозами сталкиваются дети, как не попасться на уловки мошенников и многое другое.