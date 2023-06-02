ПВТ посетила парламентская делегация Омана

Парк высоких технологий посетила парламентская делегация Омана.

Заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский рассказал гостям о деятельности Парка и результатах работы компаний-резидентов, а также ознакомил гостя с отдельными белорусскими IT-разработками в сфере банковского программного обеспечения, здравоохранения и охраны окружающей среды.

Рассказ о развитии экосистемы высоких технологий в Беларуси вызвал заметный интерес гостей. Руководитель парламентской группы дружбы между Султанатом Оман и Республикой Беларусь Саид Мубарак аль-Мухаррами подчеркнул уникальность модели ПВТ и проявил заинтересованность в установлении деловых связей между резидентами ПВТ и заказчиками из Омана.