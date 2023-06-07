В МТС снижены цены на смартфон HONOR 70 8/256GB

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на смартфон HONOR 70 8/256GB. Воспользуйтесь выгодным предложением и приобретайте смартфон со скидкой до 200 рублей. Скидка действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.

Техническая база HONOR 70 построена на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 778G Plus с максимальной частотой 2,5 ГГц. А вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти его мощности хватает как для запуска современных игр, так и рабочих приложений.

Его 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц способен отображать более миллиарда цветов и оттенков в разрешении 2400х1080 пикселей. Смартфон примечателен стильным дизайном, тонкими рамками дисплея и стеклянной задней панелью.

Одна из впечатляющих особенностей HONOR 70 — это камера, создающая высококачественные снимки. Фотомодуль состоит из трех камер: основной камеры на 54 Мп со светочувствительными датчиками, ультраширокого объектива на 50 Мп и объектива на 2 Мп, оценивающего глубину кадра. Основная камера поддерживает также оптическую стабилизацию и 10-кратный зум. Видео можно снимать в формате Full HD. Фронтальная камера на 32 Мп позволяет создавать красивые селфи и проводить видеозвонки с хорошим качеством изображения.

По оценке производителя, аккумулятора емкостью 4800 мАч хватит на полноценный день активной работы со смартфоном. При этом HONOR 70 поддерживает быструю зарядку на 66 Вт.

HONOR 70 можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 1399 рублей. Его также можно взять в рассрочку без первого платежа по акции «Промо 2023». Тогда ежемесячный платеж на год составит 127,20 рубля, а в рассрочку на два года — 65 рублей.