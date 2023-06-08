Команда Яндекса объявила о запуске роботакси в Москве, которым управляет ИИ

Команда Яндекса объявила о запуске роботакси в Москве. Сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект, сейчас работает в тестовом режиме в районе Ясенево.

Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go» каждый день, с семи утра до часа ночи. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Затем появится доступ у других жителей района Ясенево. Они увидят в приложении специальную кнопку для заказа роботакси.

Нажав на неё, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в районе около сорока таких точек. Жители района смогут доехать, например, от школы «Созвездие» до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar.

В соответствии с российским законодательством, в роботакси постоянно находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Сейчас роботакси берёт только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет. Любая поездка будет стоить 100 рублей.

В пресс-службе Яндекса рассказали: