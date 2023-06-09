В Беларуси стал доступен флагманский смартфон Huawei P60 Pro

В торговых сетях Беларуси появились смартфоны Huawei P60 и P60 Pro. Флагман Huawei P60 Pro представлен в двух цветах – «черном» и «жемчужина рококо», а базовая модель Huawei P60 – в «черном» и «зеленом» оттенках. Первые покупатели по 27 июня получат подарки на выбор – смарт-часы Huawei Watch GT3 46 mm Classic или Huawei Watch GT3 42 mm с белым кожаным браслетом.

Жемчужина дизайна

С каждым новым поколением смартфонов серии P компания Huawei стремится предлагать пользователям новые средства самовыражения и индивидуализации. Наиболее ярко смотрится смартфон Huawei P60 Pro в расцветке «жемчужина рококо». Его дизайн вдохновлен стилем Рококо, особо популярным в аристократических домах Франции 18 века. Он получил эффектный перламутровый узор, который блестит и переливается на солнце. В процессе его производства используется натуральный жемчужный порошок – после оседания он покрывает заднюю панель смартфона, придавая ей всегда разную уникальную многослойную текстуру.

Задняя крышка смартфонов с черным корпусом сделана из специального стекла Feather-Sand Glass, мягкого наощупь, а также устойчивого к отпечаткам пальцев и царапинам. Корпус версии зеленого цвета изготовлен из прочного полированного стекла с элегантным нефритовым оттенком.

Прочный и яркий экран

Смартфоны серии Huawei P60 получили OLED-дисплей флагманского уровня с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2700х1220 пикселей и динамической частотой обновления 1-120 Гц. Поддержка технологии LTPO позволяет менять частоту обновления экрана с 1 Гц до 120 Гц в зависимости от требований приложения, что помогает сберегать энергию аккумулятора.

Экран Huawei P60 Pro защищён особо прочным стеклом Kunlun, которое в 10 раз устойчивее покрытия, которое использовалось ранее. Смартфон поддерживает защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

XMAGE камера с механическим затвором

Смартфон Huawei P60 Pro оснащен камерой Ultra Lighting XMAGE с регулируемой физической диафрагмой f/1.4-f/4.0. Она позволяет получать яркие фотографии даже в условиях низкой освещенности. Технология XD Fusion Pro фиксирует малейшие нюансы для создания детализированных снимков.

Основной выступает камера на 48 Мп камера Ultra Lighting, которая разработана специально, чтобы делать впечатляющие снимки при любом освещении. Дополняет основную камеру телеобъектив с апертурой f/2.1 – он особенно пригодится для ночных съемок в городе, чтобы не пропустить ни один закат, ни одну луну или просто очень красивое место с потрясающим уличным освещением.

А сверхширокоугольная камера на 13 Мп с апертурой f/2,2 делает возможной съемку потрясающих пейзажей и городских достопримечательностей.

Флагман Huawei P60 Pro возглавил авторитетный рейтинг DxOMark. В списке смартфонов по уровню камеры модель набрала 156 баллов и заняла первое место, согласно глобальному рейтингу DxOMark по состоянию на 9 июня 2023 года. Рейтинг составлен из 270 новинок смартфонов 28 брендов, выпущенных с 2018 года, и размещен на сайте лаборатории.

Емкая батарея и быстрая зарядка

За автономность в Huawei P60 Pro отвечает емкий аккумулятор на 4815 мАч. Он поддерживает быструю зарядку SuperCharge мощностью 88 Вт, что позволяет смартфону зарядиться до 50% всего за 10 минут. Технология Huawei BatteryCare гарантирует 5 лет работы аккумулятора и 2000 циклов зарядки.

Также присутствует поддержка быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт. Представлена и обратная зарядка на 7,5 Вт для помощи другим гаджетам.

Удобный интерфейс и Google-сервисы из AppGallery

Смартфон работает под управлением оболочки EMUI 13.1, разработанной компанией Huawei для своих смартфонов. В спящем режиме на экране появляются трехмерные эффекты, подсказывающие погоду на улице: идет ли дождь, светит ли солнце или небо затянуто тучами.

В смартфоне присутствуют магазин приложений AppGallery и сервис Petal Search. С их помощью можно установить большинство мировых и белорусских приложений. Сервисы Google (YouTube, Google Maps и др.), а также Instagram, Facebook и Twitter можно скачать через GBox. Достаточно один раз поставить новую версию этой программы, чтобы потом загружать приложения от Google из AppGallery.

Huawei P60 Pro поддерживает технологию бесконтактной оплаты через приложение Белкарт Pay.

Цена

В торговых сетях Беларуси, в том числе в МТС и А1, новинки доступны с 9 июня. Флагманский смартфон Huawei P60 Pro представлен с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти в двух цветах – черном и «жемчужина рококо». Его стоимость – 3299 рублей.

Базовая модель Huawei P60 доступна в конфигурации 8+256 ГБ в двух оттенках корпуса – черном и зеленом. Смартфон стоит 2599 рублей.